Действующий президент Зимбабве победил на выборах

Эммерсон Мнангагва - действующий в Зимбабве президент - одержал победу на состоявшихся в стране президентских выборах, как передает Арменпресс, об этом сообщили местные СМИ.

За действующего главу государства, представляющего партию "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" отдали голоса 2,46 млн или 50,8% принявших участие в выборах.

За его основного соперника от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" Нельсона Чамиза проголосовали 2,15 млн или 47,3% избирателей.

Мнангагва в своем твиттере призвал население страны к единству, оппозиция заявила, что не признает результаты выборов и намерена оспорить их в судебном порядке.