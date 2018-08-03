Европейские индексы - 02-08-18

МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.50% и составил 12546.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.68% и составил 5460.98 пункта, британский FTSE снизился на 1.01% и составил 7575.93 пункта, а российский RTSI снизился на 1.65% и составил 1140.96 пункта.