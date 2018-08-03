Цены на цветные металлы - 02-08-18

ЛОНДОН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.89% и составила 2057.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.19% и составила 6162.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.89% и составила 2127.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.22% и составила 13870.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.00% и составила 19875.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.68% и составила 2567.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.47% и составила 67000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.