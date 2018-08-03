Министр ИД Армении и замминистра обороны РФ обсудили вопросы сотрудничества в военной области

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял накануне делегацию под руководством заместителя министра обороны России, генерал-полкованика Александра Фомина.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства иностранных дел Армении, Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит сотрудничество между странами как в военной, так и военно-технической сфере в двустороннем и многостороннем формате. В этом контексте министр специально подчеркнул, что Армения придает большое значение дальнейшему укреплению ОДКБ и продолжит активно участвовать в деятельности организации.



Мнацаканян и Фомин обсудили вопросы, касающиеся углубления сотрудничества в военной сфере. Стороны выразили удовлетворение в связи с существование правовой и договорной базы сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил роль российской 102-й военной базы в Гюмри в качестве положительного примера сотрудничества между обеими странами.

Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности.