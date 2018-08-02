В музее Метрополитен пройдет выставка армянской культуры и искусства
В музее искусств Метрополитен Нью-Йорка 22 сентября пройдет выставка армянской культуры и искусства с 4 по 17 века. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского музея Америки.Во время выставки также будут представлены рукописи из коллекции Армянского музея Америки. Одна из рукописей XVIII века была создана в Константинополе.
- 22:00 РБК опубликовал фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов
- 21:43 В музее Метрополитен пройдет выставка армянской культуры и искусства
- 21:27 Министр обороны Армении принял замминистра обороны РФ
- 21:20 Предстоящие на 3 августа мероприятия
- 21:07 Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов
- 20:53 “Алашкерт” вышел в третий тур отбора Лиги Европы
- 20:21 Валерий Осипян назначил нового руководителя Образовательного комплекса полиции
- 19:57 Сенаторы США представили законопроект по ужесточению антироссийских санкций
- 19:50 Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-индийских отношений
- 19:42 Ким Чен Ын написал еще одно письмо Трампу
- 19:13 Никол Пашинян принял делегацию во главе с региональным менеджером Международной финансовой корпорации
- 19:09 Юрий Хачатуров обязан явиться в случае его приглашения в следственный орган
- 18:27 Геворг Айрапетян назначен начальником Агентства по защите личных данных
- 18:24 Парламентарии Армении посетили Республику Карелия
- 18:15 Ованес Енокян назначен заместителем начальника Специальной следственной службы Республики Армения
- 18:04 ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Газе
- 17:52 В Ереване стартовала 8-я Всеармянская образовательная конференция
- 17:43 В Таиланде начали строить музей в память о спасении детей из пещеры
- 17:42 Жители городов Ирана организовали митинги из-за экономических проблем
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-08-18
- 17:38 Азиатские индексы - 02-08-18
- 17:33 Умер актер "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих" Юрий Мартынов
- 17:26 Трое альпинистов погибли при восхождении на Монблан
- 16:53 Из-за искажения выступления Алиева заблокированы все сайты APA Holding
- 16:52 Арарат Зурабян возглавит список партии Армянского национального движения на выборах в Совет старейшин Еревана
- 16:43 Схватка леопарда с дикобразом попала на видео
- 16:38 В Австралии появится "полиция селфи"
- 16:31 Растительный лабиринт в Китае признан самым большим в мире
- 16:26 Лавров и Зариф обсудили Сирию, иранскую ядерную сделку и предстоящий Каспийский саммит
- 16:01 В районе Голанских высот впервые за 6 лет появился патруль миротворцев ООН
- 15:55 Кандидат в мэры от «Процветающей Армении» - Наира Зограбян
- 15:53 Президент Грузии помиловал 83 осужденных, среди которых бессрочно осужденный
- 15:45 СМИ: Албания упразднит границу с Косово 1 января 2019 года
- 15:36 Сюзи Кентикян возвращается в большой бокс
- 15:34 WhatsApp Business ввел функцию платных сообщений для компаний
14:23, 29.07.2018
Просмотрели 1714 раз Очередное проявление нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана — мнение политолога
00:18, 28.07.2018
Просмотрели 1576 раз Суд удовлетворил ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
14:57, 31.07.2018
Просмотрели 1500 раз Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские: пространное интервью Никола Пашиняна радиоканалу RFI
20:00, 31.07.2018
Просмотрели 1309 раз Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа
17:00, 28.07.2018
Просмотрели 1239 раз Армянская культура, памятники архитектуры, прекрасные пейзажи — Travelblog.lv открывает Армению во всем ее обаянии и сути