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В музее Метрополитен пройдет выставка армянской культуры и искусства


В музее искусств Метрополитен Нью-Йорка 22 сентября пройдет выставка армянской культуры и искусства с 4 по 17 века. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского музея Америки.

Во время выставки также будут представлены рукописи из коллекции Армянского музея Америки. Одна из рукописей XVIII века была создана в Константинополе.


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