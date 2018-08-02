В музее Метрополитен пройдет выставка армянской культуры и искусства

В музее искусств Метрополитен Нью-Йорка 22 сентября пройдет выставка армянской культуры и искусства с 4 по 17 века. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского музея Америки.

Во время выставки также будут представлены рукописи из коллекции Армянского музея Америки. Одна из рукописей XVIII века была создана в Константинополе.