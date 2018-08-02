Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов

Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией с рыночной капитализацией в триллион долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:43 мск акции Apple на бирже NASDAQ подорожали на 1,85%. Стоимость одной ценной бумаги компании составила 205,22 доллара. после закрытия торгов стоимость всей корпорации превысила триллион долларов.

Во вторник Apple опубликовала свою финансовую отчетность. Рост чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль превысила 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17% — до 53,3 миллиарда долларов.

Apple Incorporated — американская корпорация, производитель персональных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения, один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Корпорация была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, зарегистрирована 3 января 1977 года. Штаб-квартира находится в Купертино (штат Калифорния, США).