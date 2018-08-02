Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

РБК опубликовал фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов


Убитые в Центральноафриканской Республике Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко передвигались на автомобиле Mitsubishi. Как сообщает Арменпресс, снимки этой машины после нападения опубликовал РБК.

Но одном из фото видно, что в лобовом стекле есть пулевое отверстие.

По информации издания, в настоящее время автомобиль находится в столице республики Банги.


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