РБК опубликовал фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов

Убитые в Центральноафриканской Республике Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко передвигались на автомобиле Mitsubishi. Как сообщает Арменпресс, снимки этой машины после нападения опубликовал РБК.

Но одном из фото видно, что в лобовом стекле есть пулевое отверстие.

Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT — РБК (@ru_rbc) 2 августа 2018 г.

По информации издания, в настоящее время автомобиль находится в столице республики Банги.