“Алашкерт” вышел в третий тур отбора Лиги Европы

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы клуб “Алашерт” в Ереване встретился с чемпионом Черногории “Сутьеску” на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, Игра завершилась с нулевым счетом, однако в первом матче “Алашкерт” одержал выездную победу с минимальным счетом.

Следовательно армянский клуб вышел в третий тур, где встретится с румынским “Клужем”.

Встречи состоятся 9 и 16 августа.