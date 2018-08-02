Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

“Алашкерт” вышел в третий тур отбора Лиги Европы


В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы клуб “Алашерт” в Ереване встретился с чемпионом Черногории “Сутьеску” на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, Игра завершилась с нулевым счетом, однако в первом матче “Алашкерт” одержал выездную победу с минимальным счетом.

Следовательно армянский клуб вышел в третий тур, где встретится с румынским “Клужем”.

Встречи состоятся 9 и 16 августа.


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