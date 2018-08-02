Министр обороны Армении принял замминистра обороны РФ

Делегация во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым 2 августа прибыла в Республику Армения для участия в церемонии закрытия 4-ого международного конкурса “Солдат содружества”.

В тот же день генерал-полковника Фомина принял министр обороны Армении Давид Тоноян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления политических, военных и союзнических отношений между двумя странами. Были обсуждены актуальные вопросы и приоритетные программы военно-политического сотрудничества. Собеседники коснулись деятельности 102-й военной базы РФ в Армении.

Давид Тоноян сообщил Александру Фомину о ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и армяно-азербайджанской государственной границе. Стороны обменялись мнениями о региональной и международной военно-политической ситуации.

Стороны, коснувшись Международных армейских игр, обсудили процесс участия и промежуточные результаты подразделений Вооруженных Сил двух стран. Министр обороны Армении сообщил, что 11 августа он примет участие в торжественной церемонии закрытия “Международных армейских игр – 2018”.

В тот же день заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина принял министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.