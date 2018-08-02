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Валерий Осипян назначил нового руководителя Образовательного комплекса полиции


Начальник полиции Армении  Валерий Осипян назначил нового руководителя Образовательного комплекса полиции Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, начальник полиции Валерий Осипян 2 августа представил профессоро-преподавательскому составу Образовательного комплекса полиции нового начальника генерал-майора Мушега Бабаяна.


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