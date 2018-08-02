Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-индийских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Республике Армения Йогешвара Сангвана.

Премьер-министр отметил важность продолжительного развития отношений между двумя странами и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении и углублении сотрудничества в различных сферах. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян посчитал необходимым содействие развитию торгово-экономических отношений и принятие соответствующих шагов в этом направлении.

Йогешвар Сангван, в свою очередь, констатировал наличие исторических армяно-индийских связей и добавил, что у них большой потенциал для развития. Посол заверил, что сделает все возможное, чтобы придать новый импульс многостороннему сотрудничеству между двумя странами.

Собеседники обсудили различные вопросы, связанные с возможностями и перспективами расширения сотрудничества в сферах экономики, в том числе информационных технологий, туризма, а также в сферах здравоохранения, образования и культуры.