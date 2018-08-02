Юрий Хачатуров обязан явиться в случае его приглашения в следственный орган

Специальная следственная служба разрешила генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову отсутствовать из страны, но он обязан явиться в случае приглашения его в следственный орган.

Об этом сообщил Арменпресс адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян.

“Орган, проводящий следствие, не видит никаких препятствий для того, чтобы Юрий Хачатуров находился в другом месте. В то же время, Специальная следственная служба сообщила, что Юрий Хачатуров обязан в определенном законом порядке при получении приглашения на участие в разбирательстве дела, допросах или других следственных действиях явиться в следственный орган”, - сказал Погосян.

Мигран Погосян также отметил, что Юрий Хачатуров в настоящее время находится в Армении. “Я не думаю, что он уедет из Армении скрытно. В любом случае его деятельность является публичной. Если он будет в штаб-квартире ОДКБ, мы сообщим общественности, что он отсутствует из Армении и находится в Москве”, - сказал адвокат.