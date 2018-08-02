Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с региональным менеджером Международной финансовой корпорации Яном Ван Бильсеном.

Премьер-министр отметил важность сотрудничества и развития отношений правительства и представителей частного сектора нашей страны с Международной финансовой корпорацией. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выразил уверенность в том, что активное сотрудничество будет способствовать стимуляции экономики нашей страны и развитию частного сектора.

Региональный менеджер Международной финансовой корпорации отметил, что позитивные изменения в Армении, прозрачный и открытый стиль работы правительства создают хорошие возможности для развития страны, в том числе с точки зрения частного сектора. Ян Ван Бильсен добавил, что Международная финансовая корпорация готова поддержать частный сектор в Армении в вопросах расширения деятельности и реализации новых программ.

В этой связи собеседники высказали мнение о том, что предприятия должны иметь практичные внутренние правила корпоративного управления, стать прозрачными и стремиться участвовать в публичных рынках капитала.

Никол Пашинян и Ян Ван Бильсен также коснулись приоритетов правительства Армении.