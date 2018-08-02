Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Геворг Айрапетян назначен начальником Агентства по защите личных данных


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Геворг Айрапетян назначен начальником Агентства по защите личных данных министерства юстиции Республики Армения сроком на 5 лет. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации