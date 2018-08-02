Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Геворг Айрапетян назначен начальником Агентства по защите личных данных министерства юстиции Республики Армения сроком на 5 лет. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.