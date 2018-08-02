Парламентарии Армении посетили Республику Карелия

Вице-спикер Национального Собрания Армении М.Мелкумян и председатель Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы В.Григорян по приглашению председателя Законодательного собрания Республики Карелия (РФ) Э.Шандаловича побывали с ответным визитом в Карелии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, 2 августа состоялись официальные встречи с главой Республики Карелия А.Парфенчиковым и председателем Законодательного собрания Э.Шандаловичем. В ходе встреч обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей, возможности и пути увеличения товарооборота, а также меры по оживлению туризма. Затронуты также представляющие двусторонний интерес другие проблемы.

М.Мелкумян и В.Григорян в сопровождении председателя, депутатов Законодательного собрания Карелии и представителей местной армянской общины посетили Братскую могилу, могилу Неизвестного солдата и мемориал Вечного огня. Армянские и российские парламентарии возложили цветы к хачкару, установленному около собора Св. Александра Невского.