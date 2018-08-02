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Ованес Енокян назначен заместителем начальника Специальной следственной службы Республики Армения


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ованес Енокян назначен заместителем начальника Специальной следственной службы Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.




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