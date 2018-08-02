ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Газе

Евросоюз объявил о введении в действие крупнейшей солнечной электростанции в секторе Газа, построенной на европейские деньги. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявленииЕврокомиссии.

"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", - отмечает ЕК. Сейчас, по ее данным, эта опреснительная станция снабжает питьевой водой до 75 тыс. человек в провинциях Хан-Юнис и Рафах. После введения в действие нового источника энергии станция к 2020 году сможет обеспечить чистой водой до 250 тыс. человек.

Ранее пресс-служба минобороны Израиля сообщала, что министр Авигдор Либерман дал указание со 2 августа запретить на неопределенный срок поставки газа и топлива в сектор Газа в ответ на продолжение запусков горящих воздушных шаров для поджогов и провокаций столкновений на границе.





