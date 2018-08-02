В Ереване стартовала 8-я Всеармянская образовательная конференция

В концертном зале “Арно Бабаджаняна” началась 8-я Всеармянская образовательная конференция, в которой принимают участие 120 участников из Армении, Арцаха и 24 стран.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян направил послание участникам конференции, со вступительным словом выступили министр образования и науки министр Араик Арутюнян и министр образования, науки и спорта Арцаха Нарине Агабалян.

Премьер-министр в своем послании подчеркнул, что рад приветствовать всех ответственных за национальное образование лиц и, в частности, отметил: "Каждая школа за границей не жалеет усилий для сохранения устного и письменного армянского языка. Сохранение нашей культурной идентичности является важным компонентам национальной безопасности, и нужна серьезная государственная политика для ее развития”.

Поздравив участников конференции, Араик Арутюнян отметил, что образовательные отношения с диаспорой являются важной составляющей сотрудничества между Арменией и диаспорой.