В Таиланде начали строить музей в память о спасении детей из пещеры

Рабочие приступили к строительству музея в память о спасении 12 подростков и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в Таиланде, как передает Арменпресс, об этом сообщает Рейтер.

Работы начались после традиционной буддистской церемонии, в ходе которой власти попросили благословения у местных духов. Ожидается, что музей сможет принимать посетителей через пять месяцев. Стоимость проекта — около 300 тысяч долларов, средства на строительство музея выделит художник Чалемчай Коситпипат.

"Это место принесет много пользы нашей стране, поскольку будет напоминать о межнациональном сотрудничестве и герое, который пожертвовал своей жизнью. Туристы со всего мира будут приезжать сюда", — сказал Коситпипат.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Операция по спасению длилась трое суток. При проведении операции погиб бывший старший сержант ВМС Таиланда, боевой пловец Саман Кунан. Перед музеем будет установлена четырехметровая статуя Кунана.