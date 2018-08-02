Жители городов Ирана организовали митинги из-за экономических проблем

В нескольких городах Ирана проходят акции протеста в связи с падением курса национальной валюты и другими экономическими проблемами, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

В частности, на улицы северного города Сари вышли более сотни демонстрантов. Также акции протеста проходят в Ширазе, Ахавзе и Мешхеде, отмечает агентство, не уточняя число участников демонстраций.

Все митинги проходят без согласования с местными властями, поясняет AP.

По данным агентства, накануне также проходили акции протеста в городе Кередж. На улицы вышли порядка 200 человек. Протестующие безуспешно пытались повредить несколько построек.

Как уточняет AP, в нескольких городах полиция применяет слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов.