Азиатские индексы - 02-08-18

ТОКИО, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.03% и составил 22512.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.00% и составил 1752.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.00% и составил 2768.02 пункта, а HANG SENG снизился на 2.21% и составил 27714.56 пункта.