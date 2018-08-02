Трое альпинистов погибли при восхождении на Монблан
Во французских Альпах при восхождении на Монблан в четверг погибли три альпиниста, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.
По их информации, спортсмены сорвались со скалы на высоте примерно 3,6 тысячи метров. Причиной трагедии стали проблемы со страховкой.
Данных о возрасте и гражданстве альпинистов пока нет. Ожидается, что специальное подразделение французской жандармерии в ближайшее время проведет операцию, чтобы спустить тела погибших.
СМИ отмечают, что за лето 2017 года при восхождении на Монблан погибли 14 человек, за лето 2016 - девять человек.
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