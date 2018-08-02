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Арарат Зурабян возглавит список партии Армянского национального движения на выборах в Совет старейшин Еревана


Член фракции блока “Царукян” Арарат Зурабян возглавит список партии Армянского национального движения на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом в беседе с Арменпресс сказал секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян.

Член парламента Наира Зограбян возглавит список партии “Процветающая Армения”. На втором месте Петрос Казарян, а на третьем месте - Арман Абовян.




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