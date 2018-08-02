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Из-за искажения выступления Алиева заблокированы все сайты APA Holding


Поздно вечером 1 августа был закрыт доступ на все новостные сайты, входящие в азербайджанский холдинг APA.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, официального объяснения этому, а также комментария руководства APA до сих пор нет.

Однако днем 1 августа APA распространило выступление президента Азербайджана Ильхама Алиев на церемонии сдачи квартир в Гарадагском районе. Эта информация была перепечатана другими новостными сайтами. Чуть позже агентство признало, что исказило выступление главы государства и принесло свои извинения. Тем не менее, вскоре все сайты APA были блокированы.

Сотрудники агентства в частных беседах говорят, что не знают, что будет дальше и подтверждают, что агентство прекратило работу.




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