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В Австралии появится "полиция селфи"


Власти Австралии планируют создать новое полицейское формирование - "полицию селфи" для предотвращения ситуаций, когда желание туристов запечатлеть себя на фоне природных красот может стоить им жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники подразделения будут дежурить в местах, наиболее популярных у любителей сфотографироваться, и предупреждать людей об опасности. Больше всего таких мест в заповедных районах страны. 

Отмечается, что селфи занимает шестую строчку в перечне причин гибели туристов. 






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