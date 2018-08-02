Власти Австралии планируют создать новое полицейское формирование - "полицию селфи" для предотвращения ситуаций, когда желание туристов запечатлеть себя на фоне природных красот может стоить им жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники подразделения будут дежурить в местах, наиболее популярных у любителей сфотографироваться, и предупреждать людей об опасности. Больше всего таких мест в заповедных районах страны.

Отмечается, что селфи занимает шестую строчку в перечне причин гибели туристов.





