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Лавров и Зариф обсудили Сирию, иранскую ядерную сделку и предстоящий Каспийский саммит


Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в четверг в Сингапуре сирийскую проблематику, иранскую ядерную сделку и подготовку к Каспийскому саммиту. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке пятого Каспийского саммита", - отметили в министерстве.



 

 

 




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