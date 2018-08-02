В районе Голанских высот впервые за 6 лет появился патруль миротворцев ООН

Приостановленная в 2012 году деятельность миротворческих сил ООН на Голанских высотах может быть возобновлена, миротворцы уже совершили первое патрулирование, как передает Арменпресс, об этом сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350", - заявил Рудской на брифинге.

Он напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.