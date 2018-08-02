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Кандидат в мэры от «Процветающей Армении» - Наира Зограбян


На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана список партии «Процветающая Армения» возглавит депутат парламента Наира Зограбян. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь ППА Ваник Элизбарян.




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