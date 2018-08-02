СМИ: Албания упразднит границу с Косово 1 января 2019 года

Граница между Албанией и непризнанным Косово будет упразднена с 1 января 2019 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко во время манифестации, посвященной проблемам албанской диаспоры.

"Нам нужно открыть границу между Албанией и Косово, премьер-министр (Албании Эди Рама - прим. ТАСС) сказал нам, что он принял решение. 1 января начинается свободное движение между Албанией и Косово", - привел его слова косовский портал Lajmi.net.

Портал отмечает, что присутствовавшие на мероприятии президент самопровозглашенного Косова Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай не комментировали решение Эди Рамы упразднить границу.

Ранее глава администрации президента Сербии Никола Селакович предупредил, что Албания и самопровозглашенное Косово создают албанско-косовское таможенное объединение и другие элементы реального союза. Перед этим парламент непризнанного Косова проголосовал за отмену таможни на границах с Албанией и согласился на отмену пограничного контроля на пропускных пунктах с этой страной.





