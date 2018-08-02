Чемпион мира по боксу в легчайшем весе по версии WBA Сюзи Кентикян возвращается в большой бокс. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала сама Сюзи Кентикян, проживающая в Германии.

По ее словам, взятая ею пауза в выступлениях была нужна ей для отдуха и для участия в иных проектах.

Сюзи Кентикян участвует в профессиональных матчах с 2005 года, она - чемпион мира по боксу в легчайшем весе по версии WBA, WBO и WIBF.