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Сюзи Кентикян возвращается в большой бокс


Чемпион мира по боксу в легчайшем весе по версии WBA Сюзи Кентикян возвращается в большой бокс. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала сама   Сюзи Кентикян, проживающая в Германии.

По ее словам, взятая ею пауза в выступлениях  была нужна ей для отдуха и для участия в иных проектах.

Сюзи Кентикян участвует в профессиональных матчах с 2005 года, она  - чемпион мира по боксу в легчайшем весе по версии WBA, WBO и WIBF.


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