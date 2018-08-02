WhatsApp Business ввел функцию платных сообщений для компаний

Бизнес-версия мессенджера WhatsApp Business ввела функцию платных сообщений для компаний. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте приложения в среду.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", - говорится в тексте. Как отмечается, введение этой функции поможет избежать массового распространения спама.

Как указывает Reuters, речь, скорее всего, идет об отправке рекламных и сервисных сообщений. По данным агентства, стоимость таких оповещений будет варьироваться от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны.

WhatsApp также анонсировал несколько новых способов связи между компаниями и их клиентами.