Армия Сирии установила контроль над тремя провинциями на юго-востоке страны

Сирийские войска при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе запрещены в РФ) и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг начальник Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской.

"В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ (устаревшее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра", - сказал Рудской.

По его словам, отряды генерала Сухела и подразделения 4-й танковой дивизии в среду ликвидировали последний оплот "Исламского государства" на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. "Вчера отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства" на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга", - сказал Рудской.

Он добавил, что сирийские войска взяли под контроль 146 населенных пунктов на юго-западе страны, 50 из них - мирным путем. "В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 332 квадратных километра территории", - сообщил Рудской.

Незаконные вооруженные формирования добровольно сдали более 650 единиц вооружения и военной техники.





