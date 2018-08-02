На территории Армении ожидаются дожди и грозы
14:59, 2 Август, 2018
Армгидрометцентр МЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие дни.
Как передает «Арменпресс», 2-3 августа - в северных районах, с 4-6 августа - в большинстве регионов, ночью и в вечерние часы ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 7-го августа ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Со 2-го по 4-е августа температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов.
В Ереване также в вечерние часы 2-3 августа в отдельных местах города возможен, с 4-6 августа - ночью и после полудня ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 18-20 м/с. 7-го августа ожидается погода без осадков.