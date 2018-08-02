По словам министра сельского хозяйства Армении, в этом году экспорт абрикосов вырос на 78%

Объем экспорта абрикосов по сравнению с 2017 годом увеличился на 78%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал после заседания правительства Армении министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

"В прошлом году Армения экспортировала к этому периоду времени 28 884 тонн. А по состоянию на 1 августа 2018 года — более 50 000 тонн абрикосов", — сказал министр.

За рубежом большим спросом пользуются не только армянские абрикосы. По официальным данным, увеличился объем экспорта и других фруктов и овощей. В прошлом году Армения экспортировала в целом около 120 000 тонн овощей и фруктов, в этом же году, по состоянию на 1 августа, показатель составил около 100 000 тонн, что превышает прошлогодние цифры на 70%.

"Однако у нас еще есть виноград и другие осенние фрукты", — напомнил министр.

По словам главы Минсельхоза, на данный момент проблем с российским рынком нет, отметим, что основная часть экспорта приходится, как и прежде, на Россию.