"Ночь ада" в Поти – местные жители просят о помощи

Жители Поти (Западная Грузия) собрались у мэрии города с требованием оказать им помощь и возместить ущерб, полученный в результате ливня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания Imedi.

Сильный ливень обрушился на Поти накануне, затоплены первые этажи домов и несколько улиц города. Десятки семей остались без бытовой техники и мебели.

Жители города обвиняют местные власти в бездействии, отмечая, что такое положение у них возникает при каждом ливне.

"Водосточные каналы не очищены, нет генератора. После каждого дождя мы вот в таком положении. Это была ночь ада. Это был ужас, мы думали, что случится то же самое, что и в Тбилиси (наводнение 2015 года )", — сказала одна из жительниц Поти.

В мэрии города заявили, что уже создана специальная комиссия, которая начнет подсчитывать ущерб.