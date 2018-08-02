В Париже из-за забастовки второй день закрыта Эйфелева башня

Эйфелева башня закрыта для посещения второй день подряд из-за забастовки персонала. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на компанию-оператора башни SETE.

"Забастовка части персонала до сих пор продолжается", - говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Башня была закрыта во второй половине среды. Причиной разногласий между руководством Эйфелевой башни и профсоюзами персонала стали условия посещения достопримечательности. В частности, это связано с увеличением предпродаж билетов на определенное время посещения, в результате чего у входа на башню возникают огромные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

В SETE отметили, что переговоры с профсоюзами продолжаются, предложен текст компромиссного соглашения между сторонами.