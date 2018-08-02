Кинокомпания Warner Bros. ведет работу по перезапуску сериала "Альф". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журнал Variety.

По его данным, сейчас проект находится на ранней стадии - компания еще даже не нашла сценариста для написания сюжета серий.

Отмечается, что одной из идей для проекта является история о том, как инопланетянин Альф возвращается с военной базы, куда был помещен после окончания прошлой сюжетной линии. Он наблюдает, как изменилась жизнь за те годы, что его не было на свободе.

Warner Bros. на запрос журнала отказалась давать какие-либо комментарии.

Комедийный сериал "Альф" выходил на экраны с 1986 по 1990 годы и был показан в 80 странах. По сюжету, 260-летний пришелец Альф является уроженцем планеты Мелмак, он попал на Землю в результате крушения его космического корабля. В Лос-Анджелесе он познакомился с семьей Таннеров, которая приютила его и скрывала от властей.





