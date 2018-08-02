Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
В Сети высмеяли неудачное фото супруги американского президента Меланьи Трамп, на котором автор снимка "застал" ее за садоводством, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"I really don't chore, do u?" pic.twitter.com/pFOxo1360H— Ryan Adams (@filmystic) 31 июля 2018 г.
На кадре первая леди работает в Kitchen Garden у Белого Дома, наклонившись к корзинке и держа в руках секатор. На первый взгляд снимок выглядит спонтанным, однако пользователи Сети уличили Меланью в том, что она не имеет никакого представления об уходе за садом и, скорее всего, неуклюже пытается создать видимость работы на камеру.
В частности, комментаторы раскритиковали выбор одежды для подобного занятия, поскольку супруга президента даже в такой ситуации не стала отказываться от дорогих брендовых вещей.
Не устроила пользователей соцсетей и странная поза Меланьи, которая, по их мнению, говорит о неприспособленности первой леди к труду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает кому-то секатором.