Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях

В Сети высмеяли неудачное фото супруги американского президента Меланьи Трамп, на котором автор снимка "застал" ее за садоводством, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадре первая леди работает в Kitchen Garden у Белого Дома, наклонившись к корзинке и держа в руках секатор. На первый взгляд снимок выглядит спонтанным, однако пользователи Сети уличили Меланью в том, что она не имеет никакого представления об уходе за садом и, скорее всего, неуклюже пытается создать видимость работы на камеру.

В частности, комментаторы раскритиковали выбор одежды для подобного занятия, поскольку супруга президента даже в такой ситуации не стала отказываться от дорогих брендовых вещей.

Не устроила пользователей соцсетей и странная поза Меланьи, которая, по их мнению, говорит о неприспособленности первой леди к труду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает кому-то секатором.