На данный момент правительство не намерено проводить дополнительный отпуск воды из Севана: министр сельского хозяйства Армении
На данный момент правительство не намерено проводить дополнительный отпуск воды из Севана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал после заседания правительства Армении министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.
Лично он хотел бы, чтобы вместо отпуска воды из Севана решался вопрос глубинных скважин. По его словам, в прошлом году отпуск воды из Севана был больше, полученные за это деньги пошли на внебюджетный счет, и если использовать эти деньги на бурение скважин, это будет более плодотвоеным – как для Севана, так и для сельского хозяйства Армении.
По его мнению, система нуждается в коренных реформах, утверждеения, будто 70% воды пропадает, для него неприемлемо. Здесь важно установить водомерные счетчики, так как отпуск воды по нормативам делает процесс неконтролируемым.Кроме того, не везде орошение осуществляется равномерно, есть места, где оно недоступно, и орошение организовано не вполне эффективно.