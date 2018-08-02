На данный момент правительство не намерено проводить дополнительный отпуск воды из Севана: министр сельского хозяйства Армении

На данный момент правительство не намерено проводить дополнительный отпуск воды из Севана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал после заседания правительства Армении министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

Лично он хотел бы, чтобы вместо отпуска воды из Севана решался вопрос глубинных скважин. По его словам, в прошлом году отпуск воды из Севана был больше, полученные за это деньги пошли на внебюджетный счет, и если использовать эти деньги на бурение скважин, это будет более плодотвоеным – как для Севана, так и для сельского хозяйства Армении.

По его мнению, система нуждается в коренных реформах, утверждеения, будто 70% воды пропадает, для него неприемлемо. Здесь важно установить водомерные счетчики, так как отпуск воды по нормативам делает процесс неконтролируемым.

Кроме того, не везде орошение осуществляется равномерно, есть места, где оно недоступно, и орошение организовано не вполне эффективно.