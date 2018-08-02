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Директор по информационной безопасности Facebook заявил об отставке


Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что уйдет в отставку 17-го августа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В марте газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщала, что Стамос собирается уйти в отставку на фоне внутренних разногласий о роли социальной сети в борьбе с распространением дезинформации.

"Моим последним днем в Facebook станет 17-е августа, и хотя я более не буду иметь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями там, я рад, что есть так много преданных, вдумчивых и умелых людей, которые продолжат решать эти проблемы", — написал Стамос на своей странице в Facebook.

Ранее глава сети Марк Цукерберг заявлял, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.

 

 




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