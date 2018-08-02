Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары

Полицейских овчарок в Вене решили спасти от жары и выдали специальную обувь, которая не позволит лапам соприкасаться с раскаленным асфальтом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wiener Zeitung.

Пресс-секретарь городского полицейского управления Микаэла Россман заявила, что горячая поверхность может представлять серьезную угрозу и привести к травмам собак, которые вынуждены долгое время ходить по улице. Обычно лапы животных приспособлены к высоким температурам, однако установившаяся в Вене тридцатиградусная жара прогревает асфальт до пятидесяти градусов, и это приводит к ожогам лап.

Специально разработанная обувь для собак также будет полезна для работы на пожарах и защиты от острых предметов на земле.