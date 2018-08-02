В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Неизданный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя будет опубликован в журнале The Strand Magazine. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание в среду на своем сайте.

"В нашем 55-м номере мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side" (Комната на стороне сада), - говорится в пресс-релизе. - Произведение [передает] богатую атмосферу и отражает много любимых тем Хемингуэя, таких как война, храбрость, смерть и надежда".

Действие рассказа, написанного в 1956 году, происходит в парижской гостинице "Ritz" во время Второй мировой войны. Повествование ведется от имени некоего Роберта, который, как утверждает газета The Wall Street Journal, является прототипом самого писателя.

Эрнест Хемингуэй (1899 - 1961) - лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, автор множества рассказов и романов. Его творчество внесло значительный вклад в литературу 20-го века.