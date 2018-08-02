Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Правительство Армении утвердило список бесплатных мест в интернатуре и клинической ординатуре


Правительство Армении на заседании 2 августа утвердило список бесплатных мест в интернатуре и клинической ординатуре.  Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр образования Араик Арутюнян.

Он отметил, что для Минобороны выделено 28 мест в интернатуре, в клинической ординатуре – 95 мест, в том числе 49 целевых мест по различным специальностям для министерства здравоохранения. Для министерства образования и науки предусмотрено 18 целевых мест, для Арцаха – 17, для Минобороны – 11.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации