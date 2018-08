Смартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd., Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили очередной рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году — по итогам исследования устройства Samsung вновь обошли телефоны от Apple, говорится в сообщении Роскачества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К предыдущему исследованию (его итоги были представлены в марте) добавились 55 моделей самых популярных в России марок телефонов. Новинки рынка были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств. Исследование затронуло такие категории, как эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

"По результатам общих оценок 2018 года Роскачество составило топ-10 смартфонов, лидирующие позиции которого заняли модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Ведущие смартфоны предыдущего рейтинга (Samsung Galaxy S8 и S8 Plus) сместились на третью и четвертую строчки соответственно. Далее располагается iPhone 8 Plus, расположившийся на одну строчку выше новой нового Huawei P20 Pro", — говорится в сообщении.

В свою очередь Samsung Galaxy Note 8 занимает седьмое место в рейтинге, iPhone 8 — восьмое, iPhone X — девятое. Замыкает топ-10 смартфонов Huawei Mate 10 Pro.