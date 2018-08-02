Гавану назвали лучшим круизным направлением в западной части Карибского бассейна

Кубинская столица является лучшим направлением для круизного туризма в западной части Карибского бассейна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, к такому выводу пришли эксперты интернет-портала для морских путешествий Cruise Critic.

На втором месте в рейтинге, основанном на отзывах путешественников, стоит еще один кубинский город - Сьенфуэгос, расположенный примерно в 250 км к юго-востоку от Гаваны. Третью строчку в списке занимает мексиканский Косумель.

В 2017 году Кубу посетили рекордные 4,7 млн иностранных туристов. В 2018 году остров рассчитывает принять 5 млн зарубежных гостей.

В связи с увеличивающимся потоком путешественников власти карибской страны делают ставку на расширение туристической инфраструктуры. В частности, планируется в три раза расширить порт в Гаване, принимающий океанские круизные лайнеры. К 2024 году к двум существующим терминалам власти рассчитывают добавить еще четыре.





