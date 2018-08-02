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В августе возможно повышение температуры воздуха до +40․․․+41 градусов, однако кратковременное: Гагик Суренян


В августе на территории Армении ожидается превышение норм температуры воздуха на 1 градус, количество осадков будет в пределах нормы, сообщает начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Если в июле в самых жарких районах республики (Арарат, Армавир, Ереван) жара в +40․․․+42 градуса держалась около 14-15 дней, то в августе в тех же районах республики +40․․․+41 ожидается лишь в течение 2-3 дней»,- пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.


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