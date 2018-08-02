В августе возможно повышение температуры воздуха до +40․․․+41 градусов, однако кратковременное: Гагик Суренян
В августе на территории Армении ожидается превышение норм температуры воздуха на 1 градус, количество осадков будет в пределах нормы, сообщает начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.«Если в июле в самых жарких районах республики (Арарат, Армавир, Ереван) жара в +40․․․+42 градуса держалась около 14-15 дней, то в августе в тех же районах республики +40․․․+41 ожидается лишь в течение 2-3 дней»,- пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.
- 14:57 "Ночь ада" в Поти – местные жители просят о помощи
- 14:48 В Париже из-за забастовки второй день закрыта Эйфелева башня
- 14:40 СМИ: компания Warner Bros. перезапустит сериал "Альф"
- 14:33 Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
- 14:13 Режиссер "Звездных войн" сообщил о начале съемок девятого эпизода саги
- 13:49 Более 500 тыс. британцев подписали петицию в поддержку нового референдума по Brexit
- 13:42 Директор по информационной безопасности Facebook заявил об отставке
- 13:37 Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг в северо-восточном направлении Гадрутского района
- 13:35 Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары
- 13:33 Избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для его кратковременного отсутствия в Армении: ОСС СК Армении
- 13:10 В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя
- 13:08 Начальник ОСС СК Армении поясняет, почему Роберта Кочаряна вызвали на допрос в качестве свидетеля, затем сразу же привлекли в качестве обвиняемого
- 13:03 Выборы руководителей общин в Армавире и Эчмиадзине состоятся 21-го октября
- 12:59 Правительство Армении утвердило список бесплатных мест в интернатуре и клинической ординатуре
- 12:58 Смартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества
- 12:56 Гавану назвали лучшим круизным направлением в западной части Карибского бассейна
- 12:28 CNN: власти США изучают идею отмены проверок пассажиров в более чем 150 малых аэропортах
- 12:24 Русские дрессировщицы и их кошечки удивили всех на шоу талантов в Америке
- 12:17 В августе возможно повышение температуры воздуха до +40․․․+41 градусов, однако кратковременное: Гагик Суренян
- 11:59 Начальник ОСС СК Армении считает шумиху, поднятую вокруг выдвинутых Роберту Кочаряну обвинений, непонятной
- 11:52 Минздрав Италии из-за жары ввел "красный" уровень угрозы в 18 городах
- 11:50 Правительство Армении возместит 2 410 евро для исполнения решения ЕСПЧ
- 11:48 Начальник ОСС СК Армении считает содержание Роберта Кочаряна под стражей необходимостью
- 11:45 О политическом преследовании не может быть и речи: Сасун Хачатрян – о заявлении Лаврова
- 11:42 У задержанного на границе нарушителя обнаружены фото и видео файлы инженерных сооружений и заграждений
- 11:37 В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: более 20 детей пострадали
- 11:30 Рано делать выводы о расколе в блоке «Елк»: Арарат Мирзоян
- 11:25 В Шираке идет сбор урожая
- 11:24 Правительство Армении утвердило порядок финансирования деятельности офисов отставных президентов
- 11:20 Трамп с нетерпением ждет новую встречу с Ким Чен Ыном
- 11:11 СМИ: на севере Мексики из-за жары погибли более 70 человек
- 10:45 Лауреат «нобелевской премии» по математике лишился медали
- 10:40 Израиль прекратил поставки в сектор Газа горючего и газа
- 10:29 В структуре экспорта из Армении Грузия уступила позиции, Румыния – нарастила долю
- 10:26 Обнаружены злоупотребления в территориальных подразделениях соцслужб аппарата мэрии Еревана: возбуждены уголовные дела
14:23, 29.07.2018
Просмотрели 1681 раз Очередное проявление нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана — мнение политолога
00:18, 28.07.2018
Просмотрели 1555 раз Суд удовлетворил ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
14:57, 31.07.2018
Просмотрели 1308 раз Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские: пространное интервью Никола Пашиняна радиоканалу RFI
20:00, 31.07.2018
Просмотрели 1230 раз Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа
17:00, 28.07.2018
Просмотрели 1219 раз Армянская культура, памятники архитектуры, прекрасные пейзажи — Travelblog.lv открывает Армению во всем ее обаянии и сути