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Правительство Армении возместит 2 410 евро для исполнения решения ЕСПЧ


Для обеспечения безоговорочного исполнения решений Европейского суда по правам человека Правительство Армении из своего резервного фонда предоставило Министерству юстиции 2 410 евро.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято 2 августа на заседании правительства Армеении. В соответствии с решением ЕСПЧ от 29 марта 2018 года по делу «Карен Погосян против Армении» Республика Армения обязана выплатить истцу сумму в эквиваленте 2,410 евро в течение трех месяцев после того, как судебное решение вступит в законную силу.

Решение ЕСПЧ по указанному делу вступило в законную силу 29-го июня 2018 года. Окончательсный срок для уплаты означенной суммы – 29-е сентября года.


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