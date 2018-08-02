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В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: более 20 детей пострадали


По меньшей мере 24 ребенка пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг телеканал Geo TV со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в окрестностях города Пешавар. Отмечается, что вскоре после аварии дети были доставлены в больницы, где им была оказана медицинская помощь. Не менее девяти из них были госпитализированы. Состояние по меньшей мере двух школьников врачи оценивают как критическое.

Другие обстоятельства инцидента уточняются. Ведется расследование случившегося.

 

 




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