В Шираке идет сбор урожая. Год выдался урожайный, однако, по сравнению с 2017, в этом году на 7 тысяч гектаров сократились посдевы зерновых. Как сообщил «Арменпресс» начальник сельхоз управления областной администрации Ширака Мовсес Манукян, причиной тому была приостановка программ по производству семян со стороны правительства Армении. «Проблема заключалась в том, что за прошлые годы не удалось собрать выплаты за семена, предоставленные общинам. Хотя и государство простило долги, программу приостановили, тем не менее, 7 хозяйств, обладающих посевными территориями свыше 7 гектаров, были включены в правительственные программы по производству элитных и суперэлитных семян. В 7 таких хозяйствах сейчас идет сбор урожая»,- сказал он.

Средняя урожайность - 4-5 тонн, меньшие показатели – в предгорьях и горах, в области планируется собрать около 120 тысяч тонн зерновых.

Арменуи Мхоян