Правительство Армении утвердило порядок финансирования деятельности офисов отставных президентов

Правительство Армении на заседании 2 августа утвердило порядок финансирования деятельности офиса президента, ушедшего в отставку. Как передает «Арменпресс», порядок определяет направления предоставления финансовых ресурсов для деятельности офиса президента, вышедшего на пенсию, источники финансирования офисной деятельности, размер вознаграждения персонала и ежегодной оплаты осуществляемой работы. До настоящего времени финансирование расходов на содержание офисов первого и второго президентов Армении осуществлялось из государственного бюджета, однако не было единой системы.

По обоснованию, президентам в отставке – по их желанию, предоставляется оборудованный офис, а для обеспечения офисной деятельности предоставляется оплата 3 ставок кадровых единиц.